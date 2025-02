Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Kupferkabel und Diesel von Hof gestohlen

Wachtendonk (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15. Februar 2025) haben unbekannte Täter auf einem Gehöft am Alte[n] Gelinterweg Kupferkabelreste aus einem Container entwendet. Außerdem drangen sie in eine Lagerhalle ein und zapften eine noch unklare Menge an Diesel aus einer Hof-Tankanlage. Die Kripo Geldern erbittet Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang unter Telefon 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell