Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - 2. Nachtragsmeldung Raubüberfall in Goch

18-Jähriger in Untersuchungshaft

vermutliche Tatwaffen, Teile der Maskierung und der Tatbeute aufgefunden

Polizei sucht Zeugen für Beinah-Unfälle

Goch (ots)

Bei den am Freitagabend im Rahmen der umfangreichen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen festgenommenen Personen handelt es sich um insgesamt sieben männliche Personen im Alter von 15-19 Jahren, alle aus dem Großraum Dortmund/Essen/Mülheim an der Ruhr. Durch die Polizei konnten im Laufe der weiteren Ermittlungen und Suchmaßnahmen auf einem Firmengelände in Kleve-Kellen Teile der Tatbeute, die vermeintlichen Tatwaffen sowie Teile der Maskierung (u.a. Teile der Maleranzüge) sichergestellt werden. Ein 18-jähriger Dortmunder mit spanischer Nationalität wurde am Samstag dem Haftrichter beim Amtsgericht in Kleve vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft anordnete. Die anderen Männer, gegen die weiter ermittelt wird, wurden zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Während der Flucht des Audi RS3 mit Kennzeichen aus Dortmund (DO-....) wurden der Polizei mehrere Beinahe-Unfälle gemeldet. Verkehrsteilnehmer, die solche Situationen beobachtet oder sogar davon betroffen waren, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell