Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Mehrere Diebstähle aus Transportern

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Goch (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. Februar 2025) gab es auf dem Gocher Stadtgebiet mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen, für die die Polizei nun Zeugen sucht. Auf der Baustraße schlugen unbekannte Täter ein Loch in die Heckscheibe eines Mercedes Sprinter, um sich Zugriff auf die Ladefläche zu verschaffen. Sie entwendeten eine Vielzahl von Werkzeugen aus dem Firmenfahrzeug. Auf dem nahegelegenen Hopfenweg drangen die Täter in einen Ford Transit ein, auf der Straße Im Niersgrund gingen sie zwei weitere Transporter an und erbeuteten auch hier jeweils Werkzeuge. Auf der Voßheider Straße wurde ein Stromaggregat aus einem Peugeot Boxer gestohlen. In allen Fällen schlugen die Täter die Heckscheiben der Fahrzeuge ein.

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den geschilderten Sachverhalten gemacht haben, sich unter 02823 1080 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell