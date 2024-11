Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gestohlener Kleintraktor sichergestellt

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Am gestrigen frühen Morgen wollten Bundespolizisten auf der BAB 11, auf Höhe der Ausfahrt Schmölln, in Fahrtrichtung Polen, einen Transporter Opel Movano zgl. Abschleppwagen mit niederländischer Zulassung anhalten und kontrollieren. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten laut polizeilichen Fahndungssystemen zu einem PKW Hyundai, welcher aktuell in den Niederlanden zugelassen ist. Auf der Ladefläche des Anhängers befand sich ein in Deutschland zugelassener Kleintraktor der Marke John Deere mit Anbaugeräten in einem geschätzten Zeitwert in Höhe von 53.000 EUR. Den Bundespolizisten gelang es, das Fahrzeug zu überholen. Zeitgleich wurden dem Fahrzeugführer des Gespannes Anhalte Signale gezeigt. Als der Fahrer des Transporters die Kontrollabsicht erkannte, bremste er das Fahrzeug stark ab, fuhr auf den Standstreifen und schaltete die gesamte Beleuchtung des Fahrzeuges aus. Er flüchtete über den Beifahrersitz in unbekannte Richtung. Die Überprüfung des Opel ergab, dass dieser in Polen zugelassen ist. Bei der Inaugenscheinnahme des Kleintraktors wurden Beschädigungen am Türschloss sowie ein eingeschalteter Störsender (Jammer) im Innenraum des Traktors, welcher durch eine Autobatterie mit Energie versorgt wurde, festgestellt. Durch das am Traktor befindliche Kennzeichen wurde ermittelt, dass das Fahrzeug auf einen Landmaschinenhändler in Mecklenburg zugelassen ist. Nach telefonischer Rücksprache mit der Firma wurde bekannt, dass diese den Traktor samt Ausrüstung an eine Immobilien Service Firma mit Sitz in Potsdam vermietet hatte. Es sollte sich in Werder/Havel befinden. Kurze Zeit später wurde der Diebstahl bestätigt. Es wird jetzt wegen Diebstahl, Hehlerei und Urkundenfälschung ermittelt. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei Brandenburg/ Polizeiinspektion Uckermark übergeben.

