BPOLI PW - GdpD POM: Durch Zahlung der Geldstrafe 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe umgangen

Pomellen/ Pasewalk (ots) - Am Samstagmorgen wurde ein 52- jähriger Deutscher auf der der BAB 11 in Pomellen, aus Polen kommend, als Fahrer eines PKW Audi mit deutscher Zulassung festgestellt und kontrolliert. Der Mann legte zur Kontrolle einen Personalausweis, Führerschein sowie einen Fahrzeugschein vor. Bei der Inaugenscheinnahme des PKW wurde im Kofferraum Bargeld in Höhe von 17.705 EUR, verteilt in mehreren ...

mehr