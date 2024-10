POL-BO: Kostenloses Rollatortraining der Polizei: Letzte Chance in diesem Jahr für Interessierte in Witten

Bochum (ots) - Am Vormittag des 8. Oktober kam es in Bochum-Werne zu einem Polizeieinsatz. Am Werner Hellweg (Bereich Zur Werner Heide) sollte ein 56-jähriger Bochumer festgenommen werden. Gegen diesen liegt ein Haftbefehl (Ersatzfreiheitsstrafe) vor. Der Mann weigerte sich jedoch, die Tür zu öffnen. Da nicht auszuschließen war, dass er Waffen oder gefährliche Gegenstände in seiner Wohnung hat, wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Diese konnten den Bochumer gegen ...

mehr