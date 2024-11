Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Hohe Bargeldsumme im Kofferraum

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Am Samstagmorgen wurde ein 52- jähriger Deutscher auf der der BAB 11 in Pomellen, aus Polen kommend, als Fahrer eines PKW Audi mit deutscher Zulassung festgestellt und kontrolliert. Der Mann legte zur Kontrolle einen Personalausweis, Führerschein sowie einen Fahrzeugschein vor. Bei der Inaugenscheinnahme des PKW wurde im Kofferraum Bargeld in Höhe von 17.705 EUR, verteilt in mehreren Briefumschlägen oder lose in einem Plastikbeutel, aufgefunden. Das mitgeführte Bargeld wurde nicht angemeldet bzw. es konnten keinerlei Nachweise über die Herkunft erbracht werden. Laut eigener Angaben stammt das Geld aus Spielautomaten in Berlin. Nach Rücksprache mit dem Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg wurde das Bargeld gemäß § 12c ZOLLVG sichergestellt. Der Sachverhalt wurde der Bundeszollverwaltung übergeben.

