Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gemeinsame deutsch polnische Streife verhindert KFZ Verbringung nach Diebstahl

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Eine binationale Streife der Gemeinsamen deutsch polnischen Dienststelle Pomellen kontrollierte gestern in den späten Abendstunden am ehemaligen Grenzübergang Pomellen einen Kleintransporter der Marke "Renault Master". Der Transporter war den Kollegen bereits an der Autobahnanschlussstelle Penkun aufgefallen. Am Fahrzeug befanden sich deutsche Kennzeichen aus dem Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen. Dokumente für das Fahrzeug konnten der 27- jährige polnische Kraftfahrer nicht vorlegen. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Transporters ergab eine Fahndungsausschreibung durch die Polizei in Berlin. Der Transporter war durch schweren Diebstahl in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch abhandengekommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten die originalen Berliner Kennzeichen aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung des Kraftfahrers wurde ein sogenannter Polenschlüssel aufgefunden, mit welchem Fahrzeug gestartet werden können. Am Zündschloss wurden zudem Manipulationsspuren festgestellt. Der Pole wurde vorläufig festgenommen und dem Bundespolizeirevier in Pomellen zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Transporter im Jahr 3/ 2022 zugelassen wurde und einen Zeitwert von ca. 25 000,- EUR besitzt. Es handelte sich um einen Werkstattwagen einer Berliner Gebäudeservice Firma. Auf dem Fahrzeug sollen sich zum Zeitpunkt des Diebstahls noch Werkzeuge im Wert von weiteren 25 000,- EUR befunden haben. Eine Übernahme des Sachverhaltes erfolgte durch den Kriminaldauerdienst Anklam. Alle weiteren Maßnahmen werden durch die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern veranlasst.

