Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfallflucht vor der JVA Euskirchen

Euskirchen (ots)

Am 07.12.2024 gegen 00.15 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge eine Verkehrsunfallflucht auf der L194 Höhe der Zufahrt zur JVA Euskirchen. Ein weißer Mercedes war in Fahrtrichtung Weilerswist unterwegs und hatte dabei eine Verkehrsinsel überfahren, wodurch mehrere Verkehrszeichen beschädigt wurden. Als das Fahrzeug kurze Zeit später die Unfallstelle in entgegengesetzte Richtung erneut passierte, konnte es von den Polizeibeamten einige Meter weiter angehalten. Der durchgeführte Atemalkoholtest beim 33-jährigen Fahrzeugführer aus Brühl zeigte 0,82 Promille, woraufhin ihm eine Blutprobe auf der Polizeiwache Euskirchen entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Bis zur Neuaufstellung der Verkehrszeichen hat die Polizei Leitkegel aufgestellt, die auf die Gefahrenstelle hinweisen.

