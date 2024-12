LPI-NDH: PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen

Nordhausen (ots) - Am Freitag, den 06.12.2024, wurde um 14:05 Uhr eine 44jährige Frau auf ihrem Elektorroller von Polizeibeamten in Nordhausen in der Bahnhofstraße kontrolliert. Im Gespräch stellte sich heraus, dass die Frau während ihrer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Dame muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Rückfragen bitte an: ...

