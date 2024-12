LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Großenehrich (ots) - Am 1. Dezember kollidierte eggen 19.40 Uhr ein Mitsubishi Space Star (Baujahr um 2020) in der Kapellstraße mit einer Hauswand und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Das schwarze Auto war zum Unfallzeitpunkt mit drei Personen besetzt. An der Fahrerseite ist das Fahrzeug massiv beschädigt. Betroffen sind auch ein Scheinwerfer und der Stoßfänger. Zeugen, die Hinweise zu dem Auto oder ...

