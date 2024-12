Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sturzbetrunken vom Rad gefallen

Thamsbrück (ots)

Im wahrsten Sinne "sturzbetrunken" stellten Bürger einen Radfahrer am Donnerstagnachmittag an der Landstraße 2102 bei Thamsbrück fest. Der 63-Jährige stürzte während der Fahrt und schaffte es nicht wieder sich auf den Sattel zu schwingen ohne umzufallen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten aus Bad Langensalza bot sich ihnen das gleiche Bild - der Mann konnte sich kaum auf den Beinen halten. Auch ein Atemalkoholtest konnte der Mann nicht mehr durchführen. Eine Blutprobe wurde in einem Klinikum entnommen, um den Tatverdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr zu beweisen. Die absolute Fahruntüchtigkeit besteht bei Radfahrern ab 1,6 Promille. Wenn Radfahrer aber Ausfallerscheinungen dieser Art bei einem Blutalkoholwert von unter 1,6 Promille aufzeigen, so ist der Tatbestand bereits erfüllt. Das Ergebnis ist ausstehend, das Ermittlungsverfahren dauert gegenwärtig an.

