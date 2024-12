Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebe beschäftigen Mitarbeiter und Polizei

Nordhausen (ots)

Derzeit kommt es nahezu täglich zu Ladendiebstählen im Bereich der Stadt Nordhausen. Neben kleineren Gegenständen aus Warenauslagen werden auch hochwertige Kosmetikartikel entwendet. So hatte sich am Donnerstagnachmittag eine Jugendliche in einem Drogeriemarkt in der Landgrabenstraße widerrechtlich an Waren im Wert von etwa 100 Euro bereichert und versucht diese unbezahlt aus dem Markt zu führen. Sie wurde durch Mitarbeiter hierbei erwischt, als der Alarm beim Verlassen des Marktes auslöste. Die Polizei wurde informiert, um die Anzeige wegen des Ladendiebstahls aufzunehmen.

