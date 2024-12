LPI-NDH: Verkehrsunfall beim Ausparken

Bodenrode (ots) - Am Donnerstagnachmittag kollidierte in Bodenrode der Hauptstraße ein Skoda mit einem Telekommunikationsmast, nachdem das Fahrzeug zuvor von der Fahrbahn abgekommen war. Der Fernmeldemast stürzte in Folge der Kollision um, sodass ein Techniker zum Einsatz kam und die Feuerwehr bei der Sicherung des Holzmastes unterstütze. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, sodass es abgeschleppt werden musste. ...

