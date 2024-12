Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Nach Kollision im Gegenverkehr geflüchtet

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 05.20 Uhr in der Possenallee ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von zwei Pkw. In Folge der Kollision wurde ein Toyota erheblich an der Fahrerseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt Schätzungen nach etwa 10000 Euro. Der im Gegenverkehr befindliche Verkehrsteilnehmer hat nach dem Unfall seine Fahrt unvermindert in Richtung Edmund-König-Straße, entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter, fortgesetzt. Nach den ersten Ermittlungen und der Sicherung und Auswertung der Spuren könnte es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen Nissan Micra aus dem Baujahr 2014 handeln. Das Fahrzeug hat vermutlich an der Fahrerseite ein feststellbares Schadensbild.

Zeugen, die Hinwiese zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0314287

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell