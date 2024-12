Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pferdeführer von Auto erfasst - Pferde flüchten

Holungen (ots)

In der Holunger Ortslage kollidierte am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Autofahrer mit einem Fußgänger. Dieser führte zwei Pferde am Fahrbahnrand. In Folge der Kollision wurde der 61-Jährige verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Die Pferde schreckten auf und flüchteten zunächst. Noch während der Unfallaufnahme konnten die verschreckten Tiere wieder aufgefunden werden. Zur Unfallursache hat die Polizeiinspektion Eichsfeld die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell