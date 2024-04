Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann klaut Geldbörse und bedroht Zeugen mit Messer

Essen (ots)

45131 E-Rüttenscheid:

Am Sonntagnachmittag (7.April) stahl ein Unbekannter die Geldbörse einer Mitarbeiterin in einer Arztpraxis an der Giradetstraße und drohte im weiteren Verlauf mit einem Messer. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 16:50 Uhr wollte die Mitarbeiterin einer Arztpraxis zu ihrem Spind gehen, als ihr ein unbekannter Mann in einer verdächtigen Art und Weise entgegenkam. Als sie an ihrem Spind ankam, stellte sie fest, dass dieser geöffnet und ihre Geldbörse gestohlen war. Als sie den Mann verfolgte und auf dem Parkplatz ansprach, zückte dieser ein Messer und bedrohte sie sowie zwei weitere Zeugen.

Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin in Richtung Christinenpark.

Der mutmaßliche Täter wird als ca. 50-jähriger Mann beschrieben. Er sei ca. 185 cm groß und schlank. Er trug eine dunkelblaue Jacke, eine blaue Jeans, eine schwarze Cappie und einen schwarzen Adidas Rucksack. Er hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild und soll mit russischem oder polnischem Akzent gesprochen haben. Zudem soll er eine gelbliche Warze auf der rechten Gesichtshälfte haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

Wenn sie Hinweise geben können oder wissen, wer der Verdächtige ist, melden sie sich bitte telefonisch bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /JoBa/PaPe

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell