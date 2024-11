Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelunfall; Zeugen gesucht!

Gemarkung Meddersheim, L376 (ots)

Am Samstagnachmittag, den 09.11.2024 gegen 17:45 Uhr ereignete sich auf der L376 im Begegnungsverkehr ein Verkehrsunfall, bei dem einer der Beteiligten unerlaubt von der Unfallstelle flüchtete. Nach dem bisherigen Ermittlungen war der 23-jährige Fahrer eines Ford aus dem Landkreis Bad Kreuznach auf der L376 aus Meddersheim kommend in Richtung Abtweiler unterwegs. In einer Rechtskurve, an der unmittelbar ein Schotterparkplatz grenzt, kam dem 23-Jährigen ein PKW entgegen. Beide Fahrzeuge stießen anschließend mit ihren Außenspiegel zusammen. Während der Ford-Fahrer anhielt und seine Fahrzeugteile von der Fahrbahn einsammelte, setzte der Verkehrsunfallgegner ungehindert seine Fahrt fort.

Die Polizei Kirn bittet Zeugen des Geschehens sich unter der 06752-156-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell