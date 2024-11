Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bad Sobernheim (ots)

Am späten Samstagnachmittag, den 09.11.2024 gegen 17:30 Uhr geriet der Fahrer eines dunklen BMW in der Monzinger Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bei dem 41-jährigen Fahrer aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan ergaben sich bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Der freiwillige Urintest reagierte anschließend auf amphetaminhaltige Drogen. Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt und dem 41-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Neben einem Fahrverbot, hohem Bußgeld sowie Punkten in Flensburg kann der Fahrer mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen, sollte in seinem Blut Amphetamin nachgewiesen werden. Der Fahrer hatte erst dieses Jahr seinen Führerschein wiedererlangt, nachdem er im vergangenen Jahr unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell