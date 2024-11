Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Geschwindigkeitskontrollen auf der B41

Kirn (ots)

Am Mittwoch, den 06.11.2024 fanden in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf der B41 in der Gemarkung Monzingen in Höhe des Campingplatzes "Nahemühle" Radarkontrollen statt. Die Geschwindigkeitsmessungen wurden federführend von der Verkehrsdirektion Mainz durchgeführt. Anschließend wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Kirn ein Teil der Verkehrssünder wenige Kilometer weiter in einer Parkbucht kurz vor Martinstein mit ihrem Vergehen konfrontiert. Insgesamt konnten 87 Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit bei erlaubten 100 km/h gemessen werden. Dabei brachte es der schnellste Fahrer auf 153 km/h. Er muss mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg sowie 2 Monaten Fahrverbot rechnen. Elf weitere Verkehrsteilnehmer erwarten ebenfalls Punkte in Flensburg. Bei den insgesamt 24 eingeleiteten Bußgeldverfahren wird 2 Fahrzeugführern mindestens ein einmonatiges Fahrverbot auferlegt. Im Zuge der Kontrolle konnte ein offener Haftbefehl vollstreckt und ein überladener Transporter aus dem Verkehr gezogen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell