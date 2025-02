Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Nachtragsmeldung zum Raubüberfall in Goch

Fluchtfahrzeug aufgefunden

mehrere Personen vorläufig festgenommen

Polizei sucht Zeugen zu weiterem Fahrzeug

Goch (ots)

Am gestrigen Freitag (14. Februar 2025) haben vier Personen ein Juweliergeschäft in Goch auf der Frauenstraße überfallen. Die mit Schusswaffen und Werkzeugen bewaffneten Täter betraten kurz nach 15:00 Uhr das Geschäft und bedrohten die Angestellten. Sie trugen weiße Maler-Einmalanzüge und waren mit schwarzen Sturmhauben/Skimasken maskiert. Im Geschäft zerstörten sie die Glasscheiben von Vitrinen und erbeuten Schmuck und Uhren. Sie flüchteten vom Tatort in einem schwarzen Audi RS 3 (siehe die Pressemitteilung vom 14.02.2025, 16:20 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5971487 , POL-KLE: Goch - Schwarzer Audi RS 3 nach Raubüberfall in Goch flüchtig / vier bewaffnete Täter / Polizei sucht Zeugen). Dieses Fahrzeug konnte im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, an denen neben starken Kräften der Kreispolizeibehörde Kleve und der Bundespolizeiinspektion Kleve auch zwei Polizeihubschrauber (neben der Polizeifliegerstaffel NRW auch ein Hubschrauber der niederländischen Polizei im Grenzbereich) beteiligt waren, in einem Industriegebiet in Kleve verlassen aufgefunden und sichergestellt werden. Im Zuge der weiteren Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnten mehrere Personen vorläufig festgenommen werden, deren Tatbeteiligung derzeit Gegenstand der Ermittlungen ist. Es haben sich in diesem Zusammenhang Hinweise auf einen schwarzen VW Golf GTI mit MTK-Kennzeichen (Kfz-Kennzeichen Main-Taunus-Kreis in Hessen) ergeben. Dieses Fahrzeug könnte mit der weiteren Flucht der Täter in Zusammenhang stehen. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug machen können. Möglicherweise wurde der schwarze Golf GTI am frühen Abend bis in die Nachtstunden hinein im Großraum Kleve (inkl. anliegenden Städten und Gemeinden) bewegt und ist dabei jemandem aufgefallen. Darüber hinaus sucht die Polizei nach den Maleranzügen, die die Täter bei der Tat getragen haben. Es ist davon auszugehen, dass sie sich dieser Anzüge auf ihrer Flucht entledigt haben, sie irgendwo weg- oder hineingeworfen haben. Dies könnte im derzeit bekannten Fluchtbereich (Goch, Kranenburg, Kleve) oder auch darüber hinaus passiert sein. Wenn solche weißen Einmal-Anzüge oder Reste davon aufgefunden werden, bittet die Polizei um sofortige Nachricht. Bitte nicht anfassen, soweit möglich! Alle sachdienlichen Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell