Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich

Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten auf der Rheinbrücke

Emmerich (ots)

Am Freitag (14.02.2025), gegen 15:20 Uhr, kam es in Emmerich auf der Rheinbrücke zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 44-Jähriger aus Kalkar war mit seinem Mitsubishi auf der Rheinbrücke in Richtung Emmerich unterwegs. Mittig auf der Rheinbrücke übersah er einen Rückstau und prallte auf drei vor ihm stehende Fahrzeuge. Glücklicherweise wurden vier Fahrzeuginsassen der beteiligten Fahrzeuge nur leicht verletzt. Drei der beteiligen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Rheinbrücke war für ca. eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell