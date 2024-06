POL-MA: BAB 5: Unfall zwischen Pkw und Lkw, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Kurz vor 18 Uhr wurde von der Leitstelle der Feuerwehr ein Fahrzeug gemeldet, dass soeben an der Kurpfalzbrücke in den Neckar gerollt sei. Mittlerweile wäre nur noch das Dach zu sehen. Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei eilten sofort vor Ort. Ein 35-jähriger Mann der im Auftrag einer Firma eigentlich nur Waren entladen helfen sollte, setzte sich aus bisher nicht bekannten Gründen an das Steuer ...

