Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern

Person mit Messer entwendet Kopfhörer

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Samstag (08. Februar 2025) gegen 21:40 Uhr kam es in Kevelaer, zunächst auf der Kevelaerer Straße, zu einem Aufeinandertreffen von zwei Autofahrern, welches sich im Weiteren zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer und einem Diebstahl entwickelte. Ein 24-jähriger in Geldern wohnender Fahrer eines grauen Toyota Yaris war auf der Kevelaerer Straße in Winnekendonk in Richtung Kevelaer unterwegs, als er in Höhe des Ortsausganges einen schwarzen Kombi-Pkw stehen sah. Er hielt dahinter an, weil er dachte, dass der Pkw jeden Moment weiterfahren würde. Plötzlich sei ein ihm unbekannter Mann vom Fahrersitz des schwarzen Kombi ausgestiegen und sei aggressiv zur Fahrertür des 24-Jährigen gestürmt. Er hätte gerufen: "Was ist dein Problem, warum fährst du so nah auf? Hier liegt ein Wildtier auf der Straße, deshalb habe ich angehalten." Der Fahrer des Toyota habe dann versucht auszusteigen, aber der aggressive Mann hätte ihn wieder zurück in den Fahrersitz gedrückt. Daraufhin sei er an dem haltenden Kombi vorbeigefahren. Allerdings habe sich der Fahrer des Kombi in seinen Wagen gesetzt und sei hinter ihm hergefahren. Er habe ihn bis Kevelaer verfolgt. An der Marktstraße hätten beide am Parkplatz der Volksbank geparkt, der aggressive Mann sei sofort zu dem Mann aus Geldern gelaufen und habe dabei ein Messer in der Hand gehabt. Er habe daraufhin sofort die Flucht ergriffen, der Mann habe ihn verfolgt und rufend bedroht. Während der kurzen Flucht habe er seine Kopfhörer der Marke Samsung aus der Hosentasche verloren. Als er ausgerutscht und gefallen sei, sei der Unbekannte zu ihm gekommen und sei aber, als er mit der Polizei gedroht habe, zurück zu seinem Fahrzeug gelaufen. Die Kopfhörer des Geschädigten habe er dabei eingesteckt. Anschließend sei der schwarze Kombi vom Parkplatz ohne Beleuchtung durch eine kleine Gasse in Richtung Annastraße weggefahren. Im Pkw hätten sich zwei weitere Personen befunden, ein Mann und eine blonde Frau. Der Angreifer kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 20 - 30 Jahre - Ca. 180 cm - 185 cm - europäisches Erscheinungsbild - sprach akzentfreies Hochdeutsch - schwarze Kapuzenjacke - schwarze Jogginghose

Die Kriminalpolizei in Geldern ermittelt jetzt wegen Diebstahl mit Waffen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Vorfällen in Winnekendonk und nachfolgend in Kevelaer machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

