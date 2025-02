Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Schwarzer Audi RS 3 nach Raubüberfall in Goch flüchtig

vier bewaffnete Täter

Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Nach einem Raubüberfall am heutigen Freitag (14.Februar 2025) gegen 15:00 Uhr auf einen Juwelier in Goch sind vier maskierte und bewaffnete Täter mit einem schwarzen Audi, Typ RS 3, mit DO-Kennzeichen (Kennzeichen aus Dortmund) flüchtig. Dabei fuhren sie zum Teil mit massiv überhöhter Geschwindigkeit und es kam glücklicherweise nicht zu Unfällen, soweit bisher bekannt. Das Fahrzeug wurde zuletzt im Bereich Kleve-Kellen gesehen. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Flucht des Fahrzeuges oder der vier Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 02821 5040 bei der Polizei Kleve zu melden. Sollte das Fahrzeug gesehen werden, wird gebeten, bitte sofort über die Notrufnummer 110 die Polizei zu informieren und in keinem Fall (!) selbst an das Fahrzeug oder die Insassen heranzutreten! Die weiteren Fahndungsmaßnahmen, auch durch einen Polizeihubschrauber, dauern an. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell