Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auetal - Brand einer Gartensauna

Auetal (ots)

(svk)Aus noch ungeklärter Ursache geriet am frühen Sonntagmorgen, am 05.01.2025, eine Gartensauna in Vollbrand. Diese sowie umliegende Gartenutensilien wurden infolge des Feuers zerstört. Durch die freiwillige Feuerwehr Rolfshagen konnte der Brand gelöscht werden. Zu einem Personen- oder Wohngebäudeschaden kam es nicht. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Rinteln hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den unmittelbaren Brandort beschlagnahmt.

