Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Kabel von Photovoltaik-Anlage gestohlen

Zeugen gesucht

Rees-Haffen (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (15. Februar 2025) haben unbekannte Täter ihr Unwesen auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei an der Blumenstraße getrieben. Sie drangen in mehrere Lagerräumlichkeiten ein und durchsuchten diese, konnten hier aber nach ersten Erkenntnissen keine Beute machen. Allerdings entwendeten die Täter sämtliche Kupferkabel, die zu einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der ehemaligen Treibhäuser gehörten. Dieses Unterfangen muss eine gewisse Zeit gedauert haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell