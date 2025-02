Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht auf Verbrauchermarkt-Parkplatz am Grüttweg

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Freitag (14. Februar 2025) kam es in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Grüttweg in Rees. Dabei wurde ein schwarzer Cupra Formentor an der rechten Seite des Fahrzeughecks in Höhe der Auspuffanlagen-Verkleidung beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerkannt an der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell