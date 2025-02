POL-BN: Bonn-Südstadt: 32-Jähriger war ohne Führerschein unterwegs - Ermittlungen wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss

Rheinbach (ots) - Die Staatsanwaltschaft Bonn und die Bonner Polizei bitten um Ihre Mithilfe in einem Cold Case-Fall: Am 30.03.1979 fanden Spaziergänger die Leiche der 17-jährigen Claudia Wilbert an einem Wanderparkplatz bei Bad Münstereifel-Scheuren. Die Geschädigte war letztmalig am Abend des 28.03.1979 um ...

mehr