POL-BN: Cold Case Claudia Wilbert: Ermittlungen dauern weiter an - Kripo veröffentlicht anonymen Brief und bittet um Hinweise

Rheinbach (ots)

Die Staatsanwaltschaft Bonn und die Bonner Polizei bitten um Ihre Mithilfe in einem Cold Case-Fall:

Am 30.03.1979 fanden Spaziergänger die Leiche der 17-jährigen Claudia Wilbert an einem Wanderparkplatz bei Bad Münstereifel-Scheuren. Die Geschädigte war letztmalig am Abend des 28.03.1979 um 22:10 Uhr am Stadtpark in Rheinbach gesehen worden. Zeugen konnten beobachten, wie sie zu einem bislang unbekannten jungen Mann in einen hellfarbenen PKW stieg (siehe hierzu auch unsere Pressemitteilung vom 02.09.2024, 15:34 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5856054).

In der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" vom 11.09.2024 stellten Fahnder der Ermittlungsgruppe Cold Case der Bonner Polizei den Fall vor.

Hierbei spielte auch ein anonym versandter Brief eine Rolle, den der Schreiber an Medienredaktionen und die Kripo versandt hatte. Darin stellte er dar, dass ein naher Verwandter von ihm "Detailwissen zum Täter und zum Tathergang haben müsse".

Zu einer von ihm in Aussicht gestellten weiteren Kontaktaufnahme mit der Kripo kam es in den folgenden Monaten jedoch nicht. Da die fortgesetzten Ermittlungen der Bonner Cold Case-Ermittlungsgruppe bislang noch nicht auf die Spur eines Täters führten, veröffentlichen die Fahnder nunmehr den angesprochenen Brief und fragen:

Wer kann konkretisierende Hinweise zu dem Inhalt des Briefes oder seinem Verfasser geben?

Der Brief sowie ein Foto von Claudia Wilbert sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/144918 abrufbar.

Ihre Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

