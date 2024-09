Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Großbrand eines ehemaligen Fabrikgeländes in Schwaan verursacht immensen Sachschaden

Güstrow/Schwaan (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es in Schwaan (Landkreis Rostock) zu einem Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandgeschehens. Gegen 00:45 Uhr erging über die Rettungsleitstelle der Hinweis an die Polizei Bützow, dass es in einem Gebäude in der Marienstraße zu einem Brand gekommen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte ein ehemaliges Fabrikgebäude, welches von mehrere Firmen als Lagerhalle genutzt wird, in vollem Ausmaß. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Gebäudekomplex mit mehreren einzelnen Gebäudeeinheiten.

Zum Zwecke der Brandbekämpfung waren in den Morgenstunden 87 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Schwaan, Benitz, Letschow, Kassow/Werle und Bützow vor Ort. Der Löscheinsatz dauert gegenwärtig noch an. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Eine Gefahr für die umliegenden Wohnhäuser bestand nicht.

Zum Zweck der Ermittlung zur Brandursache wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt. Durch die Kriminalpolizei Güstrow werden nun die Ermittlungen zum Verdacht der schweren Brandstiftung geführt. Die Tatortarbeit und Spurensuche wird sich nach dem Löschen und Erkalten des Brandortes anschließen. Konkrete Angaben zum Sachschaden liegen aktuell nicht vor, jedoch ist ein Großteil des Gebäudekomplexes vollständig abgebrannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

