POL-PIBIN: Fahrerin eines E-Scooter unter Cannabiseinfluss

Gensingen (ots) - Am Dienstag, den 28.01.2025 kam es in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 16:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des MVZ (Medizinisches-Versorgungs-Zentrum) in der Alzeyer Straße in Gensingen. Hierbei wurde ein 3er BMW Kombi an der Fahrertür beschädigt. Verursacher ist vermutlich ein grünes oder blaues Fahrzeug. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird aufgefordert sich ...

