POL-PIBIN: Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots) - In der Nacht zum 24.01.2025 kontrollierten Beamte der PI Bingen gegen 01:25 Uhr einen Kleinwagen im Bereich der Koblenzer Straße in Bingen am Rhein. Der männliche Fahrer des PKW konnte hierbei keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen und gab an, diese vergessen zu haben. Es konnte schließlich zeitnah geklärt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die am PKW angebrachten ...

