POL-OE: 19-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Drolshagen (ots) - Ein 38-jähriger Feuerwehrmann wurde am Samstagmorgen bei einem Unfall leicht verletzt. Während einer Einsatzfahrt hatte der 34-jährige Fahrzeugführer des Feuerwehrfahrzeugs auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle verloren. Der LKW rutschte im Bereich Junkernhöh an der Einmündung K15/K16 in eine Böschung. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. ...

