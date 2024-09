WSPI-OLD: Unbehandeltes Ballastwasser im Braker Hafen

Brake/Oberhammelwarden (ots) - Am Dienstag, 06.08.2024, gegen ca. 16:30 Uhr, ist es nach Zeugenaussagen zu einer Strandüberspülung an der Weser im Bereich des Sandstrandes Oberhammelwarden gekommen. Ein Zeugin meldete sich bei der Wasserschutzpolizei in Brake und teilte mit, dass ein Seeschiff, welches in Richtung Bremen fuhr, so starke Wellen verursacht hatte, dass der Strandbereich ihren Angaben zufolge bis zu 20 ...

