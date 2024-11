Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schwer verletzt nach Sturz mit Elektroscooter

Rastatt (ots)

Der Fahrer eines Elektroscooters ist am Dienstagabend in der Gutenbergstraße selbstverschuldet gestürzt und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Unfallursächlich dürfte mutmaßlich die Alkoholisierung des 38-jährigen Mannes gewesen sein. Ein Sachschaden ist bei sich gegen 18:30 Uhr zugetragenen Unfall nicht entstanden. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden kümmerten sich um die Unfallaufnahme und haben die Ermittlungen aufgenommen.

/sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell