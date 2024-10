POL-EU: Radfahrerin stürzt

53909 Zülpich Hoven (ots) - Am 20.10.2024 gegen 01.00Uhr stellte ein PKW Fahrer auf der Luxemburger Straße ein Fahrzeug vor sich fest, welches in erheblichen Schlangenlinien Richtung Innenstadt fuhr. Der verdächtige PKW hielt auf einem Parkplatz in Höhe der "Von - Lutzenberger - Straße" an. Die 52jährige Fahrzeugführerin aus Zülpich stieg aus und versteckte sich vor dem Zeugen hinter einem Baum. Wenig später ging ...

