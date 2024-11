Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Rheinau, Willstätt - Trunkenheitsfahrten und unter Drogeneinfluss

Kehl (ots)

Für gleich drei Autofahrer aus dem Raum Kehl haben ihre Fahrten nach dem Genuss alkoholischer Getränke und berauschender Mittel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nun juristische Konsequenzen. Zunächst geriet ein 39-jähriger VW-Fahrer gegen 23 Uhr im "Eichenweg" in Rheinau in eine Kontrolle der Beamten des Polizeireviers Kehl. Es konnte hierbei ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Etwa zwei Stunden später ereilte einen 38-Jährigen das gleiche Schicksal. Er war auf der "Großherzog-Friedrich-Straße" in Kehl mit etwa einem Promille unterwegs. Im Zuge eines ebenfalls durchgeführten Drogentests konnten bei ihm außerdem Rückstände von Kokain und THC festgestellt werden. Zuletzt befuhr ein 50-Jähriger gegen 3 Uhr die B33 bei Willstätt-Sand als die Beamten im Rahmen einer Kontrolle deutliche Anzeichen feststellten, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest fiel positiv auf THC aus. Die Weiterfahrten wurden untersagt.

