POL-OG: Baden-Baden - Aktuelle Warnung vor betrügerischen Anrufen

Baden-Baden (ots)

Aktuell gehen bei etlichen Bürgerinnen und Bürgern im Raum Baden-Baden betrügerische Anrufe ein. Am Telefon wird den Angerufenen erzählt, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall hatte. In diesem Zusammenhang soll die Bezahlung eines größeren Geldbetrags notwendig sein. So wird versucht, an persönliche Informationen der Opfer zu gelangen und im weiteren Verlauf an Wertgegenstände zu erlangen. Durch einen solchen Schockanruf konnten die Betrüger am Montagnachmittag eine 88-Jährige dazu überreden, hochwertigen Schmuck an einen unbekannten Mann auszuhändigen.

Die Polizei rät dringend: - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

