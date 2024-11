Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Kehl (ots)

Am Montag wurde offenbar ein VW in der Hauptstraße in der Zeit von 16 Uhr bis 19:30 Uhr beschädigt. Das Fahrzeug stand auf einem öffentlichen Parkplatz auf Höhe einer Praxis. Es entstand ein Gesamtschaden von 4.000 Euro. Der Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs hat sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit entfernt. Entsprechende Ermittlungen wurden von den Beamten des Polizeireviers Kehl aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu weiteren Beteiligten oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich mit dem Revier unter der Rufnummer 07851/ 893220 in Verbindung zu setzen.

