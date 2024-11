Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflüchtiger ermittelt

Gaggenau (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Montagmittag auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Max-Roth-Straße zu einem Gesamtschaden von rund 3.000 Euro geführt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 58-jähriger BMW-Fahrer gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz in Richtung der Ausfahrt gefahren sein. Hierbei hielt der mutmaßliche Unfallverursacher offenbar nicht genügend Seitenabstand ein und touchierte den Fiat eines 71-Jährigen am Kotflügel. Anschließend soll er sich von der Örtlichkeit entfernt haben, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Flüchtige konnte im Nachgang ermittelt werden; gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell