POL-MK: Ladendiebin in Drogerie - Diebstahl aus Keller

Iserlohn (ots) - Am Voweydeweg wurde in der Nacht zum Donnerstag in einen grauen Audi S3 eingebrochen. Unbekannte durchwühlten das Fahrzeug und stahlen Kleingeld, Acrylfarben und Pinsel, Haarparfum und drei Trinkpäckchen. Am Mittwoch wurde in Eichenhohl die Frontscheibe eines blauen Peugeot 206 beschädigt. Zwei 20 und 46 Jahre alte, mutmaßliche Ladendiebe haben ...

mehr