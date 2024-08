Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Pkw - Prügelei mit Ladendieben - Taschendiebe

Iserlohn (ots)

Am Voweydeweg wurde in der Nacht zum Donnerstag in einen grauen Audi S3 eingebrochen. Unbekannte durchwühlten das Fahrzeug und stahlen Kleingeld, Acrylfarben und Pinsel, Haarparfum und drei Trinkpäckchen. Am Mittwoch wurde in Eichenhohl die Frontscheibe eines blauen Peugeot 206 beschädigt.

Zwei 20 und 46 Jahre alte, mutmaßliche Ladendiebe haben sich am Donnerstag mit zwei Ladendetektiven geprügelt. Ein Mitarbeiter hatte die Männer gegen 16.45 Uhr an einer Umkleidekabine beobachtet. Scheinbar hatten sie Ware eingesteckt. Der Mitarbeiter folgte ihnen nach draußen und holte per Telefon einen Kollegen dazu. In der Unnaer Straße wurden die Unbekannten angesprochen. Sie folgten den Detektiven zurück ins Geschäft. Doch kurz vor dem Büro kam es zum Streit, der in einer Prügelei endete. Die Detektive bekamen laut ihren Angaben Schläge und Tritte. Einer von ihnen wurde in die Schulter gebissen. Polizeibeamte beendeten die Auseinandersetzung und fixierten die Tatverdächtigen. Die Männer, die kein Deutsch können, gaben an, dass sie die Ware hätten bezahlen wollen und dann von den Mitarbeitern "grob angefasst" und "angegriffen" worden seien. Der 46-Jährige führte ein Messer bei sich, das jedoch nicht zum Einsatz kam. Die Tatbeute: eine Jeanshose und ein T-Shirt. Die beiden Tatverdächtigen haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Polizei nahm sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig fest und ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls und einer gefährlichen Körperverletzung.

Eine 54-jährige Frau wurde am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring bestohlen. Als sie ihren Einkauf bezahlen wollte, sei ihr aufgefallen, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Sie hatte eine verdächtige Begegnung: Im Bereich der Wurstwaren sei sie von einer ca. 40 Jahre alten, 1,60 Meter großen Frau mit dunklen Haaren angesprochen worden. Die Unbekannte sprach nur gebrochen Deutsch. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell