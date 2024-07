POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den unbekannten Schläger?

Hamm-Uentrop (ots) - Doppelt zugeschlagen haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag, 11. Juli, am Alten Uentroper Weg unweit des Kanals. Die Täter drangen gegen 3 Uhr über ein Fenster gewaltsam in einen Blumenladen und eine daran angrenzende Wohnung ein. Dort stahlen sie ein Mobiltelefon samt Ladekabel. Nur einige Häuser weiter verschafften sich Unbekannte zwischen 18 Uhr am Mittwochabend und 7.50 Uhr am nächsten ...

mehr