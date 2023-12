Ulm (ots) - Gegen 0.45 Uhr wollte eine Polizeistreife einen BMW in der Dorfstraße kontrollieren. Anhaltesignale des Polizeiautos missachtete der Fahrer und flüchtete in Richtung Sonderbucher Steige. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr der junge Mann nach Sonderbuch und in Richtung Asch. In Asch verlor der ...

mehr