Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zwei Autos touchiert

Lahr (ots)

Lahr - Am Montagnachmittag kam es in der Roonstraße zur Kollision mit drei Fahrzeugen und führte zu einem Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein 43-jähriger VW-Fahrer gegen 16:45 Uhr an einer Engstelle zwei ordnungsgemäß geparkte Autos touchiert. Der VW Caddy war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Verletzt wurde niemand.

