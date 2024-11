Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Spiegel beschädigt und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Samstag, 02.11.2024; 18:30 Uhr - 03.11.2024; 08:40 Uhr

Am Samstagabend, den 02.11.2024, parkte ein Anwohner, gegen 18:30 Uhr, seinen Pkw vor dem Wohnhaus im Alfred-Nobel-Ring in Einbeck. Als er am nächsten Morgen sein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass an diesem der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Demzufolge muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Verlauf der Nacht gegen den geparkten Pkw gefahren sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und bittet Anwohner, bzw. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zu Tat und Täter gemacht haben, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell