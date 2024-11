Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) Sonntag, 03.11.2024; 18:00 Uhr

Am frühen Sonntagabend, den 03.11.2024, kam es in Dassel, im Bereich des Kiosk in der Relliehäuser Straße,, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Dasselanern. Ein 47jähriger Mann sammelte entsorgte Pfandlaschen ein und wurde daraufhin von einem Kioskbesucher zunächst beleidigt und anschließend körperlich angegangen. Ursächlich hierfür sind bereits lang anhaltende Streitigkeiten in der Vergangenheit. Der 46jährige Angreifer schlug seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust in den Bauch und an den Kopf. Anschließend riss er diesem ein großes Büschel Haare heraus. Erst als ein Unbeteiligter dazwischenging ließ der Mann von seinem Opfer ab. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste das Opfer im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat gegen den bereits polizeilich bekannten Angreifer ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell