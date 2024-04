POL-SI: Kradunfall auf HTS - Motorradfahrer schwer verletzt - #polsiwi

Bad Laasphe-Banfe (ots) - Am späten Samstagnachmittag (27.04.2024) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Bad Laasphe-Banfe. Gegen 17:00 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Lindenfelder Weg in Richtung Feudingen unterwegs. Im Verlauf beabsichtigte er, in einen Feldweg abzubiegen. Zeitgleich war ein ...

mehr