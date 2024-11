Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Schwerer Raub

Zeugen gesucht

Ötigheim (ots)

Zu einer Gewalttat kam es am Montagabend, gegen 18 Uhr, in der Mühlstraße in Ötigheim. Zwei Männer verschafften sich, unter Vortäuschung eines Wasserschadens, Zutritt zum Keller eines Rentners. Als die beiden vermeintlichen Handwerker und der Hauseigentümer im Keller nach dem Schaden Ausschau hielten, soll der Senior plötzlich von hinten geschlagen und anschließend gefesselt worden sein. In der Folge durchsuchte einer der Täter die Räumlichkeiten im Obergeschoss nach Diebesgut. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde Bargeld in dreistelliger Höhe und Schmuck entwendet. Nachdem die beiden Männer das Haus verließen, konnte sich der Rentner selbst von seiner Fesselung befreien und die Polizei anrufen. Durch die Schläge wurde der Mann verletzt und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Nach Aussage des Geschädigten soll es sich bei einem der Täter um einen jungen Mann mit dunkelbraunem vollem Haar gehandelt haben, der eine schwarze Steppjacke trug. Er führte außerdem ein Schreibbrett mit sich. Der andere Täter war etwas älter und hatte eine Halbglatze. Er trug eine schwarze Jeanshose und eine dunkelblaue Fleece-Jacke. An der Seite hing ein weißer Bauarbeiterhelm. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes zu melden.

